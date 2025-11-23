Van’ın Maraş Caddesi’nde bulunan bir otelde dün gece saat 03.00 sıralarında meydana gelen olayda, otelin sahibi baba ve oğul silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili avukat B.K. ve ağabeyi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, otelin sahibi ile avukat B.K. arasında iki gün önce otelin barında tartışma yaşandığı, bu tartışmanın ardından taraflar arasında husumetin başladığı belirtildi. İddiaya göre avukat B.K., dün gece otel sahibi baba ve oğulun dışarı çıkmasını bekledi.

Gece saatlerinde baba ve oğul otelden ayrıldıkları sırada B.K.’nın saldırısına uğradı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, baba ve oğulun olay yerinde yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen avukat B.K. ve ağabeyinin gözaltına alındığı bildirildi. Polis ekiplerinin incelemeleri sürüyor.