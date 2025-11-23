Van’ın Maraş Caddesi’nde bir otelde dün gece saat 03.00 sıralarında meydana gelen saldırıda yaşamını yitiren baba ve oğlun kimlikleri belli oldu. Olayda hayatını kaybedenlerin otelin sahibi Nihat Özeler ile oğlu Kerim Özeler olduğu öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

İddiaya göre, iki gün önce otelin barında otel sahibi ile avukat B.K. arasında yaşanan tartışma sonrası taraflar arasında husumet oluştu. Avukat B.K.’nın, dün gece otelin sahibi ve oğlunun dışarı çıkmasını bekleyerek saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Baba ve oğul otelden ayrıldıkları sırada avukat B.K.’nın saldırısına uğradı. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, Nihat Özerler ve Kerim Özerler’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Soruşturma kapsamında avukat B.K. ve ağabeyinin gözaltına alındığı bildirildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.