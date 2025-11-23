Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, Ekim ayında Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,32 artarak 5 milyon 683 bin 171’e ulaştı.

Ekim ayında yabancı ziyaretçilerin en fazla giriş yaptığı sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında Antalya, İstanbul, Muğla, Edirne ve İzmir ilk beşi oluştururken; Van ise 10. il olarak kaydedildi.

Açıklanan verilere göre, 2025 yılı Ocak–Ekim döneminde Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,12 oranında geriledi.

KAPIKÖY VERİLERİ

Bu dönemde Kapıköy Sınır Kapısı üzerinden Van’a giriş yapan yabancılara ilişkin veriler de paylaşıldı. Buna göre, kara yoluyla kente gelen yabancı sayısı 63 bin 883 olarak kaydedildi. Aynı süreçte demir yolundan giriş yapan yabancı ziyaretçi sayısı ise bin 755’e ulaştı. Böylece Ekim 2025’te Van’ı ziyaret eden toplam yabancı sayısı 64 bin 883 kişi oldu.

2025 yılının Ocak–Ekim dönemine bakıldığında ise Van’a gelen toplam yabancı ziyaretçi sayısı 645 bin 895 olarak açıklandı. Bu ziyaretçilerin 14 bin 496’sı demir yolunu, 631 bin 389’u kara yolunu, 10’u ise hava yolunu kullanarak kente giriş yaptı.

