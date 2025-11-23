Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 30’uncu Taraflar Konferansı (COP30) Brezilya'nın Belem kentinde sona erdi. Konferansta Türkiye’yi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum temsil etti. Türkiye’nin 2022 yılında başkanlık adaylığını açıklamasıyla başlayan ve bu hafta Belem’de 5 gün boyunca devam eden müzakereler Türkiye’nin diplomatik başarısıyla sonuçlandı. COP31 Taraflar Konferansı’nın önümüzdeki yıl Türkiye’de yapılması, COP31 Başkanlığını Türkiye’nin üstlenmesi, müzakere başkanlığını ise Avustralya’nın yürütmesi konusunda tüm taraflar arasında uzlaşma sağlandı. Pre-COP’un ise Pasifik ülkelerinin birinde yapılması yönünde karar varıldı. Uzlaşma metni Türkiye’nin de arasında olduğu Birleşmiş Milletler çatısı altındaki ‘Batı Avrupa ve Diğerleri’ (WEOG) grubunda oylanarak kabul edildi.

‘TÜRKİYE, TARAFLAR KONFERANSINA BAŞKANLIK EDECEK’

Oylamanın ardından Belem’de basın açıklaması yapan Bakan Kurum, “Bugün, 2022 yılından bu yana kararlılıkla sürdürdüğümüz COP31 ev sahipliği adaylığımıza ilişkin çok önemli bir gelişmeyi sizlerle paylaşmak için huzurlarınızdayız. Bilindiği üzere ülkemizle birlikte Avustralya da WEOG grubu içerisinde COP31 için ortak adaylıklarını ifade etmişlerdi. Dostane bir anlayış ve yapıcı bir zeminde yürüttüğümüz istişarelerimiz sonucunda bugün itibarıyla bir mutabakata varmış bulunuyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi doğrultusundaki azimli yürüyüşümüz; Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendinin liderlik ettiği Sıfır Atık Seferberliğindeki kararlı duruşumuz; yüzlerce ikili görüşme, günler süren diplomatik müzakerelerimiz ve çalışma arkadaşlarımın yüksek gayreti sayesinde; Türkiye, taraflar konferansına başkanlık edecek ve COP31’de ev sahipliği yapacaktır” ifadelerini kullandı.

AVUSTRALYA MÜZAKERE SÜRECİNE KATKI SAĞLAYACAK

Sürecin Avustralya ile iş birliği içinde yürütüleceğinin altını çizen Bakan Kurum, “Avustralya ise müzakere başkanlığı görevini yürütecektir. İki ülke birlikte çalışarak güçlü bir ortaklık ortaya koyacaktır. Yine iklim değişikliğinin en kırılgan hissedildiği bölgelerin başında gelen Pasifik ülkelerinin önceliklerini daha görünür kılmak amacıyla, Pre-COP toplantısının Pasifik bölgesinde düzenlenmesi konusunda da ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz” açıklamasını yaptı.

‘TÜRKİYE YİNE GÜVENİN, UMUDUN VE GELECEĞİN ADRESİ OLMUŞTUR’

Türkiye’nin ‘Hiçbir ülkenin geride bırakılmayacağı daha adil ve kapsayıcı bir diplomasi’ yürüteceğini belirten Bakan Kurum, şöyle devam etti:

"Türkiye ve Avustralya; Akdeniz ve Pasifik gibi iklim değişikliğinden en fazla etkilenen bölgelerin küresel gündemde çok daha güçlü şekilde yer alması, çok taraflılığın desteklenmesi, tüm dünyada kapsayıcı bir iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla birlikte hareket edecektir. Türkiye, iklim değişikliği ile mücadele konusundaki kararlılığını, liderliğini ve uluslararası iş birliğine yönelik samimi yaklaşımını her platformda ortaya koymuştur. 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi’ne giden yolda attığımız kalıcı adımlar, fikre ve somut adımlara duyduğumuz inanç, dünyanın bütün ülkelerini etkilemiş, Türkiye’yi bugünlere taşımıştır. Altını çizerek ifade etmek isterim ki; İklim değişikliğinin olumsuz etkileri yüzünden mağdur olmuş, evinden edilmiş olan tüm mazlumların sözünü Türkiye yükseltecektir. COP31 boyunca; insanlığın ve dünyamızın acil ihtiyaçlarına dair en etkin çözümleri Türkiye ve Avustralya birlikte ortaya koyacaktır."

‘SİZLERİ CENNET VATANIMIZ TÜRKİYE’YE BEKLİYORUM’

Bakan Kurum, tarihi bağlarla örülü Türk-Anzak dostluğuna atıfta bulunarak Çanakkale’de temeli atılan bu ruhla iklim krizinin dünyadaki etkilerine karşı da ortak bir mücadelenin ortaya konulacağını ifade ederek, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bugün Avustralya ve Türkiye, Anzaklar ve Türkler; Çanakkale’de yaşadıkları ortak acıları dostluğun, iş birliğinin ve insanlığa hizmetin aracı haline getirme yolunda çok önemli bir adım atmıştır. Ben, Avustralyalı dostlarımızla attığımız bu büyük adımın, tüm insanlık için örnek olmasını diliyorum. Görüşmelere arabuluculuk eden, büyük katkıları olan COP30 Brezilya Başkanlığı’na çok teşekkür ediyorum. İnsanlığın yarınları için gösterdikleri gayret adına tüm ekip arkadaşlarıma ve bize inanan güvenen tüm ülkelere şükranlarımı sunuyorum. Aldığımız bu kararın tüm taraflara, bölgemize ve küresel iklim mücadelesine hayırlı olmasını diliyorum. Sizleri, insanlığın, kıtaların ve medeniyetlerin buluşma noktası olan cennet vatanımız Türkiye’ye bekliyorum."

İKLİM KRİZİNDE DE KÜRESEL AKTÖR TÜRKİYE

Türkiye ‘Hiçbir ülkenin geride bırakılmayacağı daha adil ve kapsayıcı bir diplomasi’ hedefiyle önümüzdeki yıl yapılacak COP31’in ev sahipliğini ve başkanlığını elde etti. Tarihi bir diplomasi başarısı gösteren ülkemiz; iklim değişikliği ile mücadelede BM’nin en önemli organizasyonu olan COP’a ilk kez ev sahipliği yapacak ve 196 ülkenin liderleri iklim krizine karşı taahhütlerini, politikalarını ve çözüm önerilerini Türkiye’de tartışacak.