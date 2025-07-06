Van’ın en büyük bir sorun haline gelen kaldırım işgalleri, hem insan hem de araç trafiğinin yoğun olduğu noktalarda sorun oluşturuyor. Belediye ekipleri tarafından zaman zaman yapılan denetimler ise kaldırım işgallerinin son bulmasına yönelik bir çözüm olmuyor.

Kaldırımlarda yürümek zorunda kalan vatandaşlar iş yerlerinin malzemeleri, seyyar satıcılar ya da uygunsuz park eden araçlar nedeniyle cadde ve sokaklarda araç trafiğinin içinde yürümek zorunda kalabiliyor. Bu durum yaya güvenliğini tehdit ederken aynı zamanda Van trafiğini daha da karmaşık hale getiriyor.

KABAHATLER KANUNU’NA GÖRE KALDIRIM İŞGALİ VE CEZALARI:

5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 38. maddesine göre, yetkili makamların açık ve yazılı izni olmaksızın meydan, cadde, sokak veya yayaların gelip geçtiği kaldırımları işgal eden ya da buralarda mal satışa arz eden kişilere, belediye zabıta görevlileri tarafından idari para cezası uygulanıyor.

Bu kanuna göre 2025 yılı kaldırım işgalleri cezaları, 50 TL’den başlayarak bin 406 TL’ye kadar çıkabiliyor. Bunun yanı sıra, kaldırımlara inşaat malzemesi yığan kişilere ise 100 TL’den 500 TL’ye kadar idari para cezası veriliyor.