Van Gölü’nde sadece bu havzada yaşayan Van Balığı, üreme dönemi geldiğinde her yıl 90 gün boyunca göle dökülen tatlı akarsulara göç ediyor. Göç tarihlerinde Jandarma ekipleri tarafından sıkı şekilde korunurken, şehir merkezlerinde ve çevre illerde kaçak avcılık ve satışı devam ediyor. Uzmanlar, denetimlerin yetersiz kaldığını ve halkın da sorumluluk alması gerektiğini söylüyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, konuya ilişkin WanHaber’e yaptığı açıklamada, İnci Kefali'nin korunması için büyük bir emek harcandığını, ancak hala önemli eksikliklerin bulunduğunu söyledi.

“VAN BALIĞI’NI KORUMANIN BİRKAÇ ADIMI VAR”

Van Balığı’nın üreme dönemlerinde göç ettiği akarsu ağızlarında ve dere boylarında jandarma ekipleri tarafından 24 saat esasına göre nöbetlerin tutulduğunu belirten Dr. Mustafa Akkuş, “Van halkının önemli gelir kaynağı olan Van balığını korumanın birkaç adımı var. Balığı önce akarsuların göle döküldüğü alanlarda koruyacağız. Ardından akarsu boylarında. Şayet balık yine de avlandıysa, taşıtılmasına izin vermeyeceğiz. Eğer merkezlere ulaştıysa, satışına müdahale edeceğiz. En sonunda da halk olarak bu balığı satın almayarak zinciri tamamlayacağız.” dedi.

“KAÇAK SATIŞ DEVAM EDİYOR”

Dr. Akkuş, “Jandarma tarafından yürütülen koruma faaliyetleri sayesinde bu yıl balık, dere ağızlarında ve akarsularda büyük oranda korunabildi. Ancak merkezlerde aynı başarıdan söz etmek mümkün değil. Özellikle Erciş’te, Van Balığı’nın satışının serbestçe yapıldığını görüyoruz. Bu da koruma zincirinin en kritik halkasında ciddi bir kopukluk anlamına geliyor.” sözlerine yer verdi.

“YASAĞA RAĞMEN DİĞER İLLERE BALIK GÖNDERİLİYOR”

Av yasağının tüm Türkiye için geçerli olduğunu aktaran Akkuş, “15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında Van Balığı’nın avlanması, taşınması ve satışı kesin olarak yasak. Ancak Ağrı, Patnos, Diyadin, Doğubayazıt gibi il ve ilçelere Van Gölü'nden kaçak avlanan balıkların taşındığını ve buralarda rahatlıkla satıldığını duyuyoruz. Van Balığı ile övünüyoruz, göç görüntüleriyle tanıtım yapıyoruz ama gerçek koruma için daha fazlasını yapmalıyız. Kaçak avcılıkla mücadeleyi sadece jandarmaya bırakmamalı, merkezlerde satışa müdahale edilmeli. Avlanan balık canlıysa göle iade edilmeli ve cezai işlemler uygulanmalı.” ifadelerine yer verdi.

“BALIKLA ÖVÜNÜP, ‘ZIPLAYAN BALIĞIMIZ VAR’ DİYORUZ AMA KORUMAK İÇİN NE YAPIYORUZ?”

Dr. Mustafa Akkuş son olarak, “Kaçak avcılıkla mücadele sadece kolluk güçleriyle değil tüm Vanlıların sorumluluğunda. Balığın satın alınmaması en az avlanmaması kadar önemlidir. Balıkla övünüyoruz, ‘zıplayan balığımız var’ diyoruz ama korumak için ne yapıyoruz? Her birey olarak kendimize bu soruyu sormalıyız.” ifadelerini kullandı.