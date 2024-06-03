Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) 14 Van Bölge Müdürlüğü ekipleri, kafes avcılığa yapan şahıslara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar çerçevesinde DKMP Erciş Şefliği ile Erciş Merkez İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda kafes avcılığı yapan 1 şahsı tespit edildi.

Şahsın yakaladığı 4 kınalı keklik ile kafes ve tuzaklama malzemelerine el konulurken şahıs hakkında 5 bin TL tazminat kararı ve 13 bin 12 TL İdari para cezası verilecek. DKMP ekipleri, destekleri için Erciş Merkez İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı personeline teşekkür etti.