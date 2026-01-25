Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ‘Konut İstatistikleri’ verilerine göre, Türkiye’de 2025 yılında toplam 1 milyon 688 bin 910 konut satışı gerçekleşti. Ülke genelinde bu konutların 616 bin 570’i kadınlara satılırken, kadınlara yapılan satışlar toplam konut satışlarının yüzde 36,5’ini oluşturdu.

2025 yılında Van’da ise toplam 11 bin 816 konut satışı gerçekleştirildi. Satışı yapılan konutların 3 bin 218’inin kadınlar tarafından satın alındığı belirtilirken, kadınlara yapılan konut satışları toplam satışların yüzde 27,3’ünü oluşturdu.

2024 yılında Van’da kadınlar tarafından satın alınan konut sayısı 2 bin 559 olarak kayıtlara geçmişti. Buna göre kadınlara yapılan konut satışları, 2025 yılında bir önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 25,8 artış gösterdi.

TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde kadınların en fazla konut satın aldığı il, 98 bin 428 ile İstanbul olurken, kadınların en az ev satın aldıkları il ise 186 ile Ardahan oldu.

2025 konut satış verilerine göre Van’da satışı gerçekleşen konutların 8 bin 426’sını erkekler, 3 bin 218’ini ise kadınlar satın aldı.

Van’ın son altı yıllık konut satış verileri incelendiğinde, kadınların konut alımında en yüksek sayıya 2025 yılında ulaştığı görüldü.

Buna göre 2020’de bin 784, 2021’de bin 883, 2022’de 2 bin 295, 2023’te 2 bin 129, 2024’te 2 bin 559 olan kadınlara yapılan konut satışı, 2025 yılında 3 bin 218’e yükselerek son altı yılın zirvesine çıktı.