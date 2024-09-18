TÜİK tarafından paylaşılan verilere göre; yeni doğmuş bir bireyin mevcut ölümlülük risklerine maruz kalması durumunda yaşaması beklenen ortalama yıl sayısı olarak tanımlanan "doğuşta beklenen yaşam süresi" 2021-2023 döneminde 77,3 yıl oldu.

TÜRKİYE’DE KADINLAR ERKEKLERDEN DAHA UZUN YAŞIYOR

Türkiye'de 2020-2022 döneminde erkeklerde 74,8 yıl olan doğuşta beklenen yaşam süresi, 2021-2023 döneminde 74,7 yıl, kadınlarda ise 80,3 yıl iken 80 yıl oldu.

Doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu il 80,8 yıl ile Tunceli oldu. Tunceli'yi, 79,7 yıl ile Şırnak ve Mardin takip etti. Beklenen yaşam süresinin en düşük olduğu il ise 76,1 yıl ile Kilis oldu. Kilis'i, 76,2 yıl ile Gaziantep ve 76,8 yıl ile Adana izledi.

ERKEKLERDE VE KADINLARDA EN UZUN YAŞAM SÜRESİNE SAHİP İL TUNCELİ OLDU

Erkeklerde doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu il 78,1 yıl ile Tunceli oldu. Tunceli'yi, 77,1 yıl ile Mardin ve 77 yıl ile Bingöl izledi. Erkeklerde beklenen yaşam süresinin en düşük olduğu il ise 73,2 yıl ile Kilis oldu. Kilis'i, 73,6 yıl ile Gaziantep ve 74 yıl ile Kırklareli, Edirne ve Adana takip etti.

Kadınlarda doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu il 83,6 yıl ile Tunceli oldu. Tunceli'yi, 83,3 yıl ile Şırnak ve 82,5 yıl ile Muğla izledi. Kadınlarda beklenen yaşam süresinin en düşük olduğu il ise 78,7 yıl ile Gaziantep oldu. Gaziantep'i, 79,1 yıl ile Kilis ve 79,2 yıl ile Kütahya ve Hatay takip etti.

VAN’DA KADINLAR ERKEKLERDEN UZUN YAŞIYOR

TÜİK tarafından paylaşılan bilgilerde daha önce 2018-2020 yıllarını kapsayan araştırma verilerine göre Van’da; erkekler 74,9 yıl ortalama yaşam süresine sahipken, kadınlar 79,3 yıllık ortalama yaşam süresine sahip olarak açıklanmıştı. 2018-2020 yıllarında Van’ın ortalama yaşam süresi ise 77,1 yıl olarak belirlenmişti.

TÜİK’in yeni açıkladığı 2021-2023 yıllarını kapsayan yaşam süresi verilerine göre; Van’da erkeklerin ortalama yaşam süresi 75,5 yıla çıktı. Yine 2021-2023 yıllarını kapsayan araştırma verilerine göre Van’da kadınların ortalama yaşam süresi 79,8 olarak açıklandı.

Van’da ortalama yaşam süresi ise bir önceki araştırma verilerine göre yüzde 0,64 artış göstererek 77,6 yıla çıktı.