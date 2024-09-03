Van’daki Şok Operasyonun Ardından 6 Tutuklama!

Emniyet Müdürlüğü’nden Çarpıcı Açıklama!

Van Emniyet Müdürlüğü, il genelinde göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yapan şüphelilerin yakalanması amacıyla yürütülen geniş çaplı çalışmaların sürdüğünü duyurdu.

Göçmen Kaçakçılığına Karşı Etkili Müdahale!

Açıklamada, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü’nün düzenlediği operasyonlarda, toplamda 10 organizatör hakkında adli işlem başlatıldığı ve bunlardan 6’sının tutuklandığı belirtildi.

Düzenli Göçmenlerin Güvencesi İçin Çalışmalar Devam Ediyor!

Van Emniyet Müdürlüğü, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik operasyonların hız kesmeden süreceğini vurguladı.

İç Güvenlikte Çığır Açan Adım!

Bu büyük operasyon, Van’daki güvenlik birimlerinin göçmen kaçakçılığına karşı ne denli etkin bir mücadele verdiğini ve bu tür suçlarla ilgili sıfır tolerans politikası benimsediğini gözler önüne serdi.