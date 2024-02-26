Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan verilere göre 2023 yılının dördüncü çeyreğinde Van’da 220 yapıya ruhsat verildi.

2023 yılı dördüncü çeyreğine göre Van’da yapı ruhsatı alan toplam bina sayısı 220 oldu. Yapı ruhsatı verilerine göre ruhsatlandırılan 220 binanın içinde bin 72 daire yer alırken, toplam yüzölçümü ise 379 bin 52 metrekare oldu. 221 bin 37 metre kare alan konut kullanım alanı olarak yer alırken, 75 bin 561 metrekare alan ise konut dışı kullanım alanı olarak kayıtlara geçti. Yapı ruhsatı izni verilen yüzölçümü içerisinde yer alan ortak kullanım alanı 82 bin 487 metrekare oldu.

TÜİK 2023 yılı dördüncü çeyrek yapı kullanma izin belgesi istatistiklerine göre Van’da yapı kullanma izin belgesi verilen 95 bina içerisinde bin 59 daire yer alırken, toplam yüzölçümü ise 222 bin 158 metrekare oldu.

222 bin 158 metrekare alanın içerisinde konut kullanım alanı için kullanılan yüzölçümü 125 bin 146 olurken, konut dışı kullanılan alan ise 44 bin 14 oldu. Toplam ortak kullanım alanı ise 52 bin 998 olarak resmi kayıtlara geçti.