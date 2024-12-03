Göç İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan en son verilere göre Van’da yaşayan Suriyeli ve yabancı sayısı belli oldu.

Aralık ayı ilk haftası itibari ile geçici koruma kapsamında Türkiye’de bulunan toplam Suriyeli sayısı 2 milyon 938 bin 261, ikamet izni ile ülkemizde bulunan toplam yabancı sayısı ise 1 milyon 31 bin 536 olarak kayıtlara geçti.

2016 yılı ile 2024 yılları arasında Suriye’den ülkemize oradan da üçüncü bir ülkeye yerleştirilen toplam Suriyeli sayısı ise 70 bin 111 kişi olarak açıklandı.

VAN’DA KAÇ SURİYELİ YAŞIYOR?

Göç İdaresi Başkanlığı ‘Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilerin İllere Göre Dağılımını’ gösteren istatistik verilerini de paylaştı.

2024 Aralık ayı ilk haftası itibari ile yayımlanan verilere göre; geçici koruma kapsamında Van’da yaşayan kayıtlı Suriye uyruklu kişi sayısı bin 309 oldu.

Van’da bulunan bin 309 geçici koruma kapsamındaki Suriyelinin 1 milyon 127 bin 612 kişilik Van nüfusuna oranı ise yüzde 0,12 olarak açıklandı.

VAN’DA YAŞAYAN YABANCI SAYISI

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı’nın paylaştığı verilere göre Van’da ikamet izni dahilinde kayıtlı bin 177 yabancı uyruklu kişi yaşıyor.

Bu verilere göre Van’da yaşayan kayıtlı Suriyeli sayısı ile ikamet izni dahilinde bulunan yabancı sayısı toplamda 2 bin 486 olarak kayıtlarda yer aldı.

2024 yılı Ocak ayında Van’da yaşayan kayıtlı Suriyeli sayısı bin 610 kişi olurken, bu sayı 2024 yılı Aralık ayı ilk haftasında yayınlanan verilere göre yüzde 13,66 oranında düşerek bin 301’e geriledi.