Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden alınan verilere göre; Van’ın 13 ilçesinde toplam bin 553 okul/kurum yer alıyor.

Van’da okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde toplam 309 bin 610 öğrenci örgün eğitim alıyor.

Van’da toplam 12 bin 213 derslik yer alırken, 19 bin 156 öğretmen, derslik başına düşen öğrenci sayılarında ise; ilkokul-ortaokul 25, genel ortaöğretimde 25, mesleki ve teknikte ise 18 olarak belirlendi.

Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden elde edilen bilgilerde Van’da eğitim veren ve inşası devam eden okul ve kurumların toplam sayısı bin 553 olarak kayıtlara geçerken, ilçelerinde yer alan ve eğitim hizmeti veren toplam okul/kurum sayısı ise şu şekilde verildi;

Bahçesaray; 55 okul, Başkale; 114 okul, Çaldıran; 117 okul, Çatak; 58 okul, Edremit; 147 okul, Erciş; 228 okul, Gevaş; 72 okul, Gürpınar; 104 okul, İpekyolu; 212 okul, Muradiye; 80 okul, Özalp; 128 okul, Saray; 47 okul, Tuşba; 185 okul.