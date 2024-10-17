TÜİK tarafından açıklanan verilere göre ülke genelinde Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre konut satışı yüzde 37,3 oranında artarak 140 bin 919 oldu.

Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 21 bin 314 ile İstanbul, 13 bin 205 ile Ankara ve 7 bin 612 ile İzmir olarak gerçekleşti.

2024 yılı Eylül döneminde konut satışlarının en az olduğu iller ise sırasıyla 74 ile Hakkari, 82 ile Ardahan ve 106 ile Bayburt olarak açıklandı.

Konut satışları Ocak-Eylül döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 oranında artarak 947 bin 236 olarak gerçekleşti.

VAN’DA KAÇ KONUT SATILDI?

Van’da 2024 yılı Eylül dönemi içerisinde toplam 887 konutun satıldığı açıklandı. Van’da geçtiğimiz senenin aynı ayında ise 727 konut satışı gerçekleşmişti. Bu rakamlara göre Van’da Eylül ayında satılan konut sayısı, geçen yıl aynı döneme göre artış göstermiş oldu.

Şekline ve satış durumuna göre Van’da 245 konut ilk el satış, 642 konut ise ikinci el satış olarak gerçekleşti. Satışı gerçekleşen konutların 72 tanesi ise ipotekli satış olarak kayıtlara geçti.