Yayımlanan verilere göre Türkiye’de bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2024 yılı 3. çeyreğinde belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 18,8, daire sayısı yüzde 17,0 ve yüzölçüm yüzde 18,9 azaldı.

Belediyeler tarafından 2024 yılı 3. çeyreğinde yapı ruhsatı verilen binaların toplam yüzölçümü 32,0 milyon metrekare iken; bunun 17,0 milyon metrekaresi konut, 8,2 milyon metrekaresi konut dışı ve 6,8 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

VAN RAKAMLARI

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Van’da 2024 yılı Temmuz – Eylül döneminde 315 binaya yapı ruhsatı verildi.

Yılın 3. çeyreğinde yapı ruhsatı verilen bu yapılarda toplam 2 bin 177 daire bulunuyor. Yapı izni verilen toplam alanın yüzölçümü ise 523 bin 690 metrekare alanı kaplıyor.

Van’da, 523 bin 690 metrekareyi kaplayan toplam kullanım alanının, 289 bin 559’u konut kullanım alanı, 114 bin 796’sı konut dışı kullanım alanı ve 119 bin 335’i ise ortak kullanım alanından oluşuyor.

TÜİK verilerine göre; 2024 yılının Temmuz – Eylül döneminde Van’da 55 binaya da yapı kullanma izni (iskan) verildi. Geçmiş dönemlerde yapılmış yapının ilgili kanun ve yönetmeliğe uygun biçimde yapıldığını gösteren, yapı kullanma izninin verildiği 55 binada bulunan daire sayısı bin 745 oldu.

Van’da kullanma izni verilen toplam alanın yüzölçümü ise 149 bin 302 metrekare alanı kaplıyor.

Kullanma iznine göre Van’da, 149 bin 302 metrekareyi kaplayan alanın, 85 bin 902’si konut kullanım alanı, 27 bin 909’u konut dışı kullanım alanı ve 35 bin 491’i ise ortak kullanım alanından oluşuyor.

Yayımlanan verilerde Van’da 2024 yılının Ocak – Mart aylarını kapsayan ilk çeyreğinde 146 yapıya ruhsat verilirken, 2024 yılının Nisan – Haziran aylarını kapsayan döneminde ise toplam 154 yapıya ruhsat verildi.