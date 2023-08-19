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Türkiye İstatistik Kurumu Van Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre Nisan- Haziran ayları arasında Van'da 166 binaya yapı ruhsatı verilirken, Muş'ta 41, Bitlis'te 98, Hakkâri'de ise 15 binaya yapı ruhsatı verildi.

Öte yandan aynı dönemde Van'da 75, Muş'ta 17, Bitlis'te 16, Hakkâri'de ise 6 binaya yapı kullanma izin belgesi verildi. Van'da yapı ruhsatı verilen 166 bina bünyesinde 2 bin 131 daire bulunurken, bu dairelerin toplam yüzölçümü ise 430 bin 15 metrekare olarak kayıtlara geçti.

166 binanın konut kullanım alanı 237 bin 973 metre kare olurken, konut dışı kullanım alanları ise 85 bin 833 metrekare olarak kayıtlara geçti. Van'da yapı ruhsatı verilen 166 binanın ortak kullanım alanı ise 106 bin 209 metrekare olarak kayıtlara geçti.

Van'da yapı kullanma izin belgesi verilen 81 bina bünyesinde 996 daire bulunurken, bu dairelerin toplam yüzölçümü ise 208 bin 263 metrekare olarak kayıtlara geçti. 81 binanın konut kullanım alanı 124 bin 700 metre kare olurken, konut dışı kullanım alanları ise 34 bin 103 metrekare olarak kayıtlara geçti.

Van'da yapı kullanma izin belgesi verilen 81 binanın ortak kullanım alanı ise 49 bin 460 metrekare olarak kayıtlara geçti.

YAPI RUHSATI VERİLEN YAPILARIN YÜZÖLÇÜMÜ %2,1 AZALDI

Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2023 yılı I. çeyreğinde belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen yapıların daire sayısı %0,7 artarken, bina sayısı %9,2 ve yüzölçümü %2,1 azaldı. Belediyeler tarafından 2023 yılı I. çeyreğinde yapı ruhsatı verilen yapıların toplam yüzölçümü 26,7 milyon m² iken; bunun 14,2 milyon m²'si konut, 7,1 milyon m²'si konut dışı ve 5,4 milyon m²'si ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

Belediyeler tarafından 2023 yılı I. çeyreğinde yapı ruhsatı verilen yapıların kullanma amacına göre en yüksek yüzölçüm payına 16,9 milyon m² ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 2,5 milyon m² ile bir daireli binalar izledi.

Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2023 yılı I. çeyreğinde belediyeler tarafından yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların bina sayısı %10,5, daire sayısı %19,0 ve yüzölçümü %17,2 azaldı. Belediyeler tarafından 2023 yılı I. çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların kullanma amacına göre en yüksek yüzölçüm payına 18,7 milyon m² ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 1,6 milyon m² ile sanayi binaları ve depolar izledi.

van bölge gazetesi