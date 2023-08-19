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WanHaber / Mehmet Salih Giyci

Van Spor FK, yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarına Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam etti. Lig öncesi 3 hazırlık maçı yapan Van Spor, bu maçlarda 1 galibiyet 2 beraberlik aldı.

Son olarak bugün Iğdır FK ile dostluk maçında karşılaşacak olan Van Spor FK, lig öncesi son provasını yapmış olacak.

2022-2023 TFF 3. Lig 2. Grup'ta şampiyon olarak 2. Lige yükselen Iğdır FK ile bugün saat 16:00'da Iğdır Şehir Stadyumunda karşılaşacak olan Van Spor FK, ardından 26 Ağustos tarihinde deplasmanda konuk olacağı Buca 1928 maçı hazırlıklarına başlayacak.

Bugün yapılacak olan dostluk maçına tüm futbol severler davet edildi.