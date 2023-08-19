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Kurum ziyaretlerini sürdüren Türk Büro-Sen Van Şube Başkanı Ömer Özgüven ve yönetim kurulu üyeleri, son olarak Van Valisi Ozan Balcı'yı makamında ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu.

Ziyarette kentte görev yapan Türk Büro-Sen'e üye memurların talepleri ve çözümü noktasında görüşmeler gerçekleştirildi. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Türk Büro-Sen Van Şube Başkanı Ömer Özgüven, "Van Valimiz Sayın Ozan Balcı'yı Türk Büro-Sen Van Şubesi yönetim kurulu olarak ziyaret ettik.

İlimizde görev yapan sendikamıza üye memurlarımızın talepleri ve çözümü noktasında görüş alışverişinde bulunduk. Sayın Valimize misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Van Bölge Gazetesi