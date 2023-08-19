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Bir dizi programa katılmak üzere Van'a gelen Bakan Bayraktar, sırasıyla valiliği, esnafı ve AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Ziyaretleri sonrası Elite World Van Hotel’de sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelen Bakan Bayraktar, daha sonra Van Gölü sahili Edremit ilçe meydanında gençlerle buluştu.

Van’da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Bakan Bayraktar, katıldıkları toplantıların çok verimli geçtiğini ifade etti.

Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde basın mensuplarıyla da bir araya gelen Bayraktar, buradaki programının ardından kentten ayrılmak üzere Van Ferit Melen Havalimanı’na gitti.İHA-AA