Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanan bilgilere göre ‘az tehlikeli’ iş yerleri gerekli birimlerden alınacak eğitimler sonrası kendi hizmetlerini yürütebilecekken, ‘tehlikeli’ ve ‘çok tehlikeli’ sınıflarda yer alan iş yerlerinin ise iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi ile çalışmaları gerekiyor.

1 Ocak 2025 tarihi itibari ile İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre çalışan sayısı ve tehlike sınıfına bakılmaksızın iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi bulundurulması zorunlu hale getirildi.

“VAN’DA BAŞVURULAR YÜZDE 60’I GEÇTİ”

İş kazaları ve meslek hastalıklarının azaltılmasını amaçlayan kanun çerçevesinde Van’da da başvuruların devam ettiğini belirten Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Derneği (OSGB DER) Van ve Hakkari İl Sorumlusu ve Medya OSGB Yetkilisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İskender Temel, “1 Ocak itibari ile iş yerleri yönetmelik kapsamında gerekli yerlere başvuru yapmaya başladılar. Bu hizmet görünürde küçük işletmeler için bir külfet olabiliyor, bu durumda da Cumhurbaşkanlığınca 1 ila 10 arası çalışanı olan Az Tehlikeli iş yerlerine, iş sağlığı ve hizmeti alma koşuluyla belirli bir destek ödenecek. Van’da ortalama iş yerlerinin yüzde 60 ila 70’ine yakını gerekli başvuruları yaptılar. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre 31 Ocak 2025 tarihine kadar iş yerlerinin başvurularını tamamlaması gerekir, aksi takdirde idari para cezasına çarptırılacaklardır. ‘Tehlikeli’ ve ‘çok tehlikeli’ iş yerlerinin büyük çoğunluğu başvuruları yapmışlardır, ‘az tehlikeli’ iş yerlerinin ise yüzde 50’si başvuruları yapmaya başladılar, geriye kalan kısmın da bu ay sonuna kadar başvurularını yapmaları bekleniyor.” ifadelerini kullandı.

NELER YAPILMALI?

Yürürlüğe konulan bu kanunla beraber güvenli ortamda çalışma ve verimliliğin de artırılması hedefleniyor. Buna göre ‘Az Tehlikeli’ sınıfta yer alan iş yerlerinde C-B-A sınıfı uzmanlar, ‘tehlikeli’ sınıfta yer alan iş yerlerinde B ve A sınıfı uzmanlar, ‘çok tehlikeli’ sınıfta yer alan iş yerlerinde de A sınıfı uzmanlar görev alabilecek.

A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İskender Temel, yönetmeliğe göre zorunlu hale getirilen İş Sağlığı ve Güvenliği hizmeti almak isteyenlerin neler yapması gerektiğine dair kısaca şu bilgileri aktardı: “Bu durumda iş sağlığı ve güvenliği hizmeti almak isteyenler iş güvenliği birimlerine başvurularını yapıyorlar. Bu kapsamda ikili sözleşme imzalanıyor, imzalanan bu ikili sözleşme kapsamında İSG prosedürleri ortak sağlık güvenlik birimleri tarafından yürütülecek. Böylece bir iş güvenliği uzmanı ile bir İşyeri hekimi kısmi zamanlı olarak iş yerlerine hizmet verecekler.”