Belediye Derince Spor galibiyetinin ardından Van’a dönen Kırmızı-Siyahlı ekip, tesislerinde çalışmalarına devam ediyor. Günlük antrenmanlarla hazırlıklarını sürdüren Van ekibi, 2. Devrenin 2. maçında da galibiyet alarak üst sıralardaki ilerleyişini devam ettirmek istiyor.

Ligin 2. yarısına deplasmanda 4-1’lik farklı bir skorla başlayan temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK, lige iyi başlayarak lider ile arasındaki puan farkını 10’a düşürdü ve puan sıralamasında 1 sıra yükselerek 4. Sırada yer aldı.

Teknik Direktör Serhat Gülpınar nezaretinde çalışmalarını sürdüren Artı Değer Van Spor FK, ligin ilk devresinde deplasmanda rakibini 3 – 0 mağlup etmeyi başarmıştı. Temsilcimiz, aynı başarıyı sahasında da gerçekleştirmek istiyor.

2 TAKIMININ İSTATİSTİĞİ

Kırmızı- Siyahlı temsilcimiz 18. haftada 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 33 puan ile 4. sırada yer alırken, Ülkea Nazillispor ise 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. 12 puana sahip konuk ekip 15. sırada bulunuyor.

Artı Değer Van Spor FK - Ülkea Nazillispor karşılaşması 26.01.2025 Pazar günü saat 14.00’de Van Atatürk Şehir Stadında oynanacak.