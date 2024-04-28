WanHaber’e açıklamalarda bulunan Turizmci Murat Beyaz, Van’ın 2024 yılı turizm sezonunun henüz istenileni veremediğini belirtti.

Yaz sezonunu başında, sahil kentlerinden çok kültürel ve tarihi alanların geniş olduğu bölgelerin tercih edildiğini belirten Turizmci Murat Beyaz, “Turizm sezonu tüm ülkede açıldı, tatil bölgeleri dediğimiz Ege ve Akdeniz kıyılarında bir ihtimal gecikmeli bir sezon açılışı olabilir ama genel itibariyle tatil sezonu açıldı diyebiliriz. Yaz aylarının gelişiyle turistlerin konaklama süresi de uzayacak diye umuyoruz, ilerleyen zamanlarda turizmin biraz daha ilerleyeceğini umut ediyorum. ” diye konuştu.

Ramazan bayramından bu yana kültür turlarının artarak devam ettiğine değinen Beyaz, “Kültür turlarının yoğun olduğu Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi, Doğu Karadeniz Bölgesi ve Kapadokya’da; Ramazan bayramından itibaren bir hareketlilik başlamıştı. Bu hareketliliği en fazla Kapadokya ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi yaşadı bu süreçte.” şeklinde açıklamalarda bulunarak Van’da kültür turlarının beklentiyi karşılamadığını belirtti.

Van’da istenilen hareketliliğin henüz başlamadığını söyleyen Beyaz, “Van’ın da dahil olduğu Doğu Anadolu Bölgesi henüz o hareketlilikten faydalanmadı, ufak ufak turizm kıpırdamaları ve kente gelişler var fakat bu durum istediğimiz seviyede değil. Gerekli altyapı çalışmalarının devam ettirilmesi gerektiğini düşünüyorum, sadece İranlı turistlere de bağlı kalmamamız lazım, başka bölgelerden de turist çekebilecek potansiyele sahip bir kente sahibiz.” diyerek değerlendirmelerde bulundu.

Murat Beyaz, ilerleyen zamanlarda 2024 yaz döneminde, turist anlamında istenilen noktalara yaklaşılacağının tahmin edildiğini de sözlerine ekledi.