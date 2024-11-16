Paylaşılan verilere göre; İŞKUR aracılığıyla ülke genelinde 2024 yılı Ekim ayında;74 bin 882’si erkek, 49 bin 10’u kadın olmak üzere toplam 123 bin 892 kişi işe yerleştirildi.

TÜİK’in paylaştığı 2024 yılı istatistik bültenine göre Ocak - Ekim döneminde İŞKUR aracılığı ile işe yerleştirilen toplam kişi sayısı 1 milyon 201 bin 927 olarak açıklandı.

2024 yılı Ocak – Ekim döneminde İŞKUR aracılığı ile en fazla işe alımın yapıldığı il 285 bin 578 kişi ile İstanbul olurken, en düşük işe alımın yapıldığı il ise 337 kişi ile Ardahan oldu.

VAN’DA İŞKUR ARACILIĞI İLE KAÇ KİŞİ İŞE ALINDI?

TÜİK tarafından paylaşılan verilere göre; Van’da 2024 yılı Ocak – Ekim döneminde İŞKUR aracılığı ile işe yerleştirilen toplam kişi sayısı 8 bin 720 olarak açıklandı.

Van, Doğu Anadolu Bölgesi içerisinde ise Ocak – Ekim döneminde İŞKUR aracılığı ile en fazla işe alımın yapıldığı ikinci il oldu.

Ayrıca Van, 2024 yılı Ekim ayı içerisinde 2 bin 457 alım ile Doğu Anadolu Bölgesi’nde İŞKUR aracılığıyla en fazla işe alımın yapıldığı il oldu.

İŞKUR aracılığı ile Doğu Anadolu Bölgesi illerinde işe alım sayıları şu şekilde sıralandı;

Malatya 14 bin 92, Van 8 bin 720, Erzurum 7 bin 318, Elazığ 6 bin 196, Muş 3 bin 241, Erzincan 2 bin 947, Ağrı 2 bin 915, Bingöl 2 bin 737, Bitlis 2 bin 444, Tunceli bin 26, Iğdır 951, Kars 717, Hakkari 567, Ardahan 337.