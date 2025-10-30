Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), 2025'te işe yerleştirdiği kişilerin yaş ve özel durum gruplarına dair verileri açıkladı. Raporda Türkiye geneli verilerin yanı sıra Van’a ait bilgiler de yer aldı.

2025 yılı içerisinde şimdiye kadar Türkiye genelinde İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirilen toplam kişi sayısı 1 milyon 166 bin 562 oldu. Bunların 1 milyon 155 bin 134’ü özel sektörde, 11 bin 428’i ise kamuda istihdam edildi.

Van’da İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirilen toplam kişi sayısı 7 bin 839 oldu. Bunların tamamına yakını özel sektörde istihdam edilirken, 5 kişi kamuda istihdam edildi.

İstihdam edilenlerin 3 bin 953’ü kadınlardan oluşurken, kamuda istihdam edilen kadın olmadı.

Bu dönemde Van’da 15-24 yaş arası gençlerden özel sektörde istihdam edilenlerin sayısı 3 bin 335 olurken, kamuda bu yaş grubunda istihdam edilen genç bulunmadı. Aynı dönemde Van’da özel sektörde istihdam edilen engelli sayısı 182 oldu.

Yine bu dönemde Van’da özel sektörde istihdam edilen yükseköğrenim mezunu sayısı bin 706 olarak kayıtlara geçti.