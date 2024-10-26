Yaptığı paylaşımla gelişmeyi duyuran Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, tek çekimde tüm kalp damarlarını görüntüleyebilen ve düşük doz radyasyonla 360 derece görüntüleme imkanı sağlayan Biplane Anjiyo Cihazının bir ay içinde kurulacağını açıkladı.

Felç (inme) hastaları için hızlı tanı oluşturan, acil müdahale ve tedavi süreçlerini yöneten birim olan İnme Merkezi’nin yakın zamanda hastalara hizmet vereceğini açıklayan Sarıkaya, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

“Var bir hayalimiz. Hastanemizin tek eksik merkezi olan inme merkezi… Biplane anjiyo cihazımız bir ay içinde kurulmuş olacak. Şimdiden hayırlı olsun.”