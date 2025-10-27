Okul yönetimi, öğretmenler ve öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleşen programda, imam hatip okullarının tarihi gelişimi, eğitimdeki önemi ve toplum üzerindeki etkisi anlatıldı. Programda konuşan Okul Müdürü Hasan Ebrem, imam hatip okullarının ülkenin manevi ve akademik gelişimine yaptığı katkılara dikkat çekti. Ebrem, "İmam hatip okullarının açılışı 1912-1913 yıllarında yasalaşarak başlamıştır.

Ancak ülke şartlarından dolayı 1950 yılına kadar bu okulların sayısı artırılamamış ve bir süre kapanmak zorunda kalmıştır. 1951 yılında dönemin Milli Eğitim Bakanı merhum Tevfik İleri öncülüğünde yeniden açılan imam hatip okulları, bugün ülkemizin eğitim hayatında önemli bir yere sahiptir. İmam hatip okulları sadece müspet ilimleri vermekle kalmayıp, dini ve ahlaki değerlerle bütünleşmiş bir eğitim anlayışı sunmaktadır.

Bu kurumlar, İslam dünyasında ilmin ve ahlakın yeniden yükselişine katkı sunan birer diriliş hareketidir. Okulumuzda da bu anlamlı haftayı öğrencilerimiz ve misafirlerimizle coşkulu bir şekilde kutladık. Emeği geçen tüm idareci, öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Program, öğrenciler tarafından hazırlanan görsel sunum ve yapılan dua ile sona erdi.