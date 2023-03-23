Ramazan ayının ilk teravih namazı tüm İslam aleminde olduğu gibi Van’da da büyük sevinçle kılındı. Van’da teravih namazını kılmak isteyen kadın, erkek, genç, yaşlı ve çocuklar camilere akın etti.

Ramazan ayına ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten vatandaşlar, afetsiz ve felaketsiz bir yıl dileklerinde bulundu. Akşam saatlerinden itibaren camiyi doldurmaya başlayan vatandaşlar manevi atmosferi yaşadı.

Konuya ilişkin konuşan Müftü Ömer Azmi Efendi Camii İmam Hatibi Recep Bakır, teravih ve mukabeleyle Ramazan ayını süsleyeceklerini belirtti. Bu ayda çocuk, genç, kadın ve yaşlılara yönelik sohbetlerinin olacağını ifade eden Bakır, “Rahmet ayında ülkemizdeki felaketlerin giderilmesi adına tövbe, istiğfar ve dualarla niyazda bulunacağız” dedi.

Ramazan ayına ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren vatandaşlar ise rahmet ve bereket ayında özellikle deprem bölgesinde etkilenenler için dua edeceklerini kaydetti.iha