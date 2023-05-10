İkinci el piyasasının devamlı bir iş olmadığına dikkat çeken satıcı Doğan Akçanak, işlerinin daha çok tayin döneminde açıldığını söyledi. İnsanların eskisi gibi sıfır ev eşyası alamadığını ifade eden Akçanak, “İnsanlar ikinci el eşya veya bozulan eşyalarını tamir etme yoluna gidiyor.

Sıkabildiği kadar sıkıyor kendini. Geçen sezonlar çok iyiydi, ancak bu sezon Van’da bizim işimiz çok durdu. Bunun nedeni de Van’da bulunan 1+1’ler doldu. Kiracılar da yanlarında getirdikleri eşyaları gittikleri yerlere tekrar götürme yoluna gidiyorlar.

Çünkü gideceği yerde bu eşyaları daha ucuza almayacaktır. Siftah yapmadığımız günler oluyor ama yine de şükrediyoruz. Geçen senelere göre satışlarımız yüzde 90 oranında düştü. Geçen sene 150-200 bin TL sermaye ile bu iş yapılabiliyorken şu an dükkân kiramızın çıkacağının garantisi yok. 15 gün sonra 7 bin TL kira ödemem lazım ancak hazır değildir. Kira gününe kadar bir şeyler sattım sattım satamadım işimiz Allah’a kaldı” dedi.

Memurların artık eşyalarını yanlarında götürdüğünü söyleyen Akçanak, “Eskiden ilimize gelen memurlar tayin dönemlerinde eşyalarını satıp öyle gidiyorlardı. Gittikleri yerlerde yeni eşyalar alabiliyorlardı. Biz de bu eşyaları alıp yeni gelen memurlara satıyorduk.

Böylece bu işten biz de ekmeğimizi kazanıyorduk, nakliyecisi de kazanıyordu, montajcısı da kazanıyordu. Ancak günümüzde böyle bir şey mümkün değil ve tayini çıkan memurlar eşyalarını bir şekilde yanlarında götürüyorlar” ifadelerini kullandı.iha