Kapatılan Yolun Hikayesi

Edremit’te yaşayan Kemal Tolan, arsasından geçen bu yolu hafriyat dökerek kapatmıştı; bu durum, yerel halkın büyük tepkisini topladı.

Alternatif Yollar

Mahalle sakinleri, trafiği kapatılan yolda araç kullanamadıkları için alternatif güzergâhlara yönelmek zorunda kaldı; bu durum, zaman kaybına yol açtı.

Yeni Çözüm

Gelen şikayetler sonrası, kapatılan yola paralel yeni bir yol açılmasına karar verildi; Edremit Belediyesi, iş makineleriyle çalışmaları hızla başlattı.

Yolun Açılışı

Bugün itibarıyla, uzun bir bekleyişin ardından yol yeniden trafiğe açıldı; böylece, iki mahalle arasında ulaşım kolaylaştı ve halkın yüzü güldü.