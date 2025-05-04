Van, baharın müjdecisi Hıdırellez’i dostluk ve bereketle kutlamaya hazırlanıyor. Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi ve İl Kültür Turizm Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenleyeceği etkinlik, 7 Mayıs’ta Atatürk Kültür Parkı’nda saat 10:00’da başlayacak.

Dostluk, kardeşlik ve hoşgörünün simgesi olarak görülen Hıdırellez, Van’da etkinliklerle kutlanacak. Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi ve İl Kültür Turizm Müdürlüğü’nün iş birliğiyle düzenlenecek etkinlik 7 Mayıs’ta Atatürk Kültür Parkı’nda gerçekleşecek.

Program vatandaşların katılımına açık olacak ve ücretsiz düzenlenecek.

7 Mayıs’ta saat 10:00’da başlayacak Hıdırellez etkinliği, Atatürk Kültür Parkı’nda renkli anlara sahne olacak. Programda ney dinletisi, Van Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı konseri, geleneksel oyunlar, yüz boyama aktiviteleri ve ayran aşı ikramı yer alacak.

Katılımcılar, piknik sepetleriyle gelerek doğayla iç içe bir gün geçirebilecek. Yetkililer, tüm Vanlıları bu anlamlı kutlamaya davet etti.