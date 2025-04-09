Van Valiliği himayelerinde, Van İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından bu yıl 3’üncüsü düzenlenecek olan festivalin program akışı da belli oldu.

FESTİVAL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

19 Nisan Cumartesi günü saat 11.30 da çeşitli etkinliklerle açılışı yapılacak olan Badem Çiçeği Festivali, 20 Nisan Pazar günü düzenlenecek çeşitli etkinliklerle sona erecek.

FESTİVAL PROGRAMI BELLİ OLDU

Badem Çiçeği Festivali açılışı programı da netlik kazandı. Cumartesi günü açılış töreninde halk oyunları gösteri ile başlayacak olan festival, konser ile devam edecek. Ardından yöresel ikramlarla sürecek olan etkinlikler, çocuk etkinlikleri, workshop, şiir dinletisi, kano ve yelken etkinlikleri ile gün boyu devam edecek.

Festivalin ikinci gününde ise konser düzenlenecek ve yine gün boyu çocuk etkinlikleri, workshop, şiir dinletisi, kano ve yelken etkinlikleri olacak.

Van Valiliği tarafından festival için yapılan paylaşımda, “19 Nisan Cumartesi saat 11.30’da açılışı gerçekleştirilecek olan festivale tüm halkımız davetlidir.” denildi.

ÖDÜLLÜ FOTOĞRAF YARIŞMASI YAPILACAK

Ayrıca ‘3. Akdamar Adası Badem Çiceği Festivali' çerçevesinde ödüllü ‘Foto Safari' yarışması da düzenlenecek.