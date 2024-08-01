Van Filistin’e Destek Platformu tarafından Hz. Ömer Camii avlusunda yoğun katılım ile Filistin’de hayatını kaybedenler ve Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı.

“HENİYYE, FİLİSİNDEKİ BİNLERCE MÜCAHİTTEN BİRİYDİ”

Kılınan gıyabi cenaze namazının ardından basın açıklamasını Van SDİ Dönem Sözcüsü Mehmet Garip Cesur okudu. Cesur açıklamada; “Asil bir lider, korkusuz mücahit, inanmış bir mümin olan İsmail Heniye emanetini Rahmeti Rahmana teslim etti. İsmail Heniyye, 3 oğlunun, 4 torununun şehadet haberini alınca davasını çelik bir iradeye, acısını sabra dönüştüren ‘Benim çocuklarımın kanı Filistin halkının kanından daha değerli değildir. Gazze’deki tüm çocuklar benim çocuklarımdır’ diyen, İman iddiasını mücadele, Özgür Kudüs aşkını şehadetiyle ispat eden Filisin’deki binlerce mücahitten biriydi.” ifadelerini kullandı.

Cesur, “Tüm Filistin halkının başı sağ olsun, tüm Müslümanların başı sağ olsun, artık tam anlamıyla sözün bittiği yerdeyiz. Ailesi ve en yakınlarını rabbine kurban vermesi nedeniyle “ebu’ş şüheda” yani “şehitlerin babası” olarak nitelendirdiğimiz büyük komutan ve aziz lider İsmail Heniyye’nin şehadeti büyük bir dönüm noktasıdır.” dedi.

“LİDERLERİ ŞEHİT OLAN BİR HAREKET ASLA YENİLMEZ”

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi; “Şehit veren değil şehit kazanan bir mektebin öğrencileri olarak çok iyi biliyoruz ki; İsmail Heniyye’nin şehadeti bir son değil muazzam bir başlangıçtır. İsrail rejimi, İsmail Heniyye’yi şehit ederek hiçbir şey başaramamıştır, ancak aziz komutan Heniyye çok arzuladığı ve hasretle beklediği şehadet makamına kavuşmuştur. Liderleri şehit olan bir hareket asla yenilmez...”

Kılınan gıyabi cenaze namazından sonra Filistin halkı için dualar okundu.