Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 5 günlük hava tahmin raporunu yayınladı. Açıklanan rapora göre pazar günü Van dahil birçok ilde yağmur bekleniyor. Pazartesi günü ise Van’da karla karışık yağmur yağacak.
Açıklanan meteorolojik verilere göre, yurt genelinde hava sıcaklıklarının da düşeceği öngörülüyor.
Van’da yarın ve Cumartesi günleri hava az bulutlu olacak. Pazar ve Pazartesi günleri ise yağmur ve karla karışık yağmur bekleniyor, Salı günü ise yağışlı sistemin yerini sisli havaya bırakması öngörülüyor.
Van’da beklenen 5 günlük hava durumu ise şu şekilde olacak;
Bahçesaray;
28 Kasım Cuma: Az bulutlu
30 Cumartesi: Parçalı bulutlu
01 Aralık Pazar: Yağmurlu
02 Aralık Pazartesi: Karla karışık yağmurlu
03 Aralık Salı: Parçalı bulutlu
Başkale;
28 Kasım Cuma: Az bulutlu
30 Cumartesi: Az bulutlu
01 Aralık Pazar: Yağmurlu
02 Aralık Pazartesi: Karla karışık yağmurlu
03 Aralık Salı: Parçalı bulutlu
Çaldıran;
28 Kasım Cuma: Az bulutlu
30 Cumartesi: Parçalı bulutlu
01 Aralık Pazar: Yağmurlu
02 Aralık Pazartesi: Kar yağışı
03 Aralık Salı: Parçalı bulutlu
Çatak;
28 Kasım Cuma: Az bulutlu
30 Cumartesi: Az bulutlu
01 Aralık Pazar: Yağmurlu
02 Aralık Pazartesi: Yağmurlu
03 Aralık Salı: Parçalı bulutlu
Edremit;
28 Kasım Cuma: Sisli
30 Cumartesi: Sisli
01 Aralık Pazar: Yağmurlu
02 Aralık Pazartesi: Karla karışık yağmurlu
03 Aralık Salı: Sisli
Erciş;
28 Kasım Cuma: Az bulutlu
30 Cumartesi: Parçalı bulutlu
01 Aralık Pazar: Yağmurlu
02 Aralık Pazartesi: Karla karışık yağmurlu
03 Aralık Salı: Parçalı bulutlu
Gevaş;
28 Kasım Cuma: Az bulutlu
30 Cumartesi: Parçalı bulutlu
01 Aralık Pazar: Yağmurlu
02 Aralık Pazartesi: Karla karışık yağmurlu
03 Aralık Salı: Parçalı bulutlu
Gürpınar;
28 Kasım Cuma: Az bulutlu
30 Cumartesi: Parçalı bulutlu
01 Aralık Pazar: Yağmurlu
02 Aralık Pazartesi: Karla karışık yağmurlu
03 Aralık Salı: Parçalı bulutlu
İpekyolu;
28 Kasım Cuma: Sisli
30 Cumartesi: Sisli
01 Aralık Pazar: Yağmurlu
02 Aralık Pazartesi: Karla karışık yağmurlu
03 Aralık Salı: Sisli
Muradiye;
28 Kasım Cuma: Az bulutlu
30 Cumartesi: Parçalı bulutlu
01 Aralık Pazar: Yağmurlu
02 Aralık Pazartesi: Karla karışık yağmurlu
03 Aralık Salı: Parçalı bulutlu
Özalp;
28 Kasım Cuma: Az bulutlu
30 Cumartesi: Parçalı bulutlu
01 Aralık Pazar: Yağmurlu
02 Aralık Pazartesi: Kar yağışı
03 Aralık Salı: Parçalı bulutlu
Saray;
28 Kasım Cuma: Az bulutlu
30 Cumartesi: Az bulutlu
01 Aralık Pazar: Yağmurlu
02 Aralık Pazartesi: Kar yağışı
03 Aralık Salı: Parçalı bulutlu
Tuşba;
28 Kasım Cuma: Sisli
30 Cumartesi: Sisli
01 Aralık Pazar: Yağmurlu
02 Aralık Pazartesi: Karla karışık yağmurlu
03 Aralık Salı: Sisli