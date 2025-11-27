Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 5 günlük hava tahmin raporunu yayınladı. Açıklanan rapora göre pazar günü Van dahil birçok ilde yağmur bekleniyor. Pazartesi günü ise Van’da karla karışık yağmur yağacak.

Açıklanan meteorolojik verilere göre, yurt genelinde hava sıcaklıklarının da düşeceği öngörülüyor.

Van’da yarın ve Cumartesi günleri hava az bulutlu olacak. Pazar ve Pazartesi günleri ise yağmur ve karla karışık yağmur bekleniyor, Salı günü ise yağışlı sistemin yerini sisli havaya bırakması öngörülüyor.

Van’da beklenen 5 günlük hava durumu ise şu şekilde olacak;

Bahçesaray;

28 Kasım Cuma: Az bulutlu

30 Cumartesi: Parçalı bulutlu

01 Aralık Pazar: Yağmurlu

02 Aralık Pazartesi: Karla karışık yağmurlu

03 Aralık Salı: Parçalı bulutlu

Başkale;

28 Kasım Cuma: Az bulutlu

30 Cumartesi: Az bulutlu

01 Aralık Pazar: Yağmurlu

02 Aralık Pazartesi: Karla karışık yağmurlu

03 Aralık Salı: Parçalı bulutlu

Çaldıran;

28 Kasım Cuma: Az bulutlu

30 Cumartesi: Parçalı bulutlu

01 Aralık Pazar: Yağmurlu

02 Aralık Pazartesi: Kar yağışı

03 Aralık Salı: Parçalı bulutlu

Çatak;

28 Kasım Cuma: Az bulutlu

30 Cumartesi: Az bulutlu

01 Aralık Pazar: Yağmurlu

02 Aralık Pazartesi: Yağmurlu

03 Aralık Salı: Parçalı bulutlu

Edremit;

28 Kasım Cuma: Sisli

30 Cumartesi: Sisli

01 Aralık Pazar: Yağmurlu

02 Aralık Pazartesi: Karla karışık yağmurlu

03 Aralık Salı: Sisli

Erciş;

28 Kasım Cuma: Az bulutlu

30 Cumartesi: Parçalı bulutlu

01 Aralık Pazar: Yağmurlu

02 Aralık Pazartesi: Karla karışık yağmurlu

03 Aralık Salı: Parçalı bulutlu

Gevaş;

28 Kasım Cuma: Az bulutlu

30 Cumartesi: Parçalı bulutlu

01 Aralık Pazar: Yağmurlu

02 Aralık Pazartesi: Karla karışık yağmurlu

03 Aralık Salı: Parçalı bulutlu

Gürpınar;

28 Kasım Cuma: Az bulutlu

30 Cumartesi: Parçalı bulutlu

01 Aralık Pazar: Yağmurlu

02 Aralık Pazartesi: Karla karışık yağmurlu

03 Aralık Salı: Parçalı bulutlu

İpekyolu;

28 Kasım Cuma: Sisli

30 Cumartesi: Sisli

01 Aralık Pazar: Yağmurlu

02 Aralık Pazartesi: Karla karışık yağmurlu

03 Aralık Salı: Sisli

Muradiye;

28 Kasım Cuma: Az bulutlu

30 Cumartesi: Parçalı bulutlu

01 Aralık Pazar: Yağmurlu

02 Aralık Pazartesi: Karla karışık yağmurlu

03 Aralık Salı: Parçalı bulutlu

Özalp;

28 Kasım Cuma: Az bulutlu

30 Cumartesi: Parçalı bulutlu

01 Aralık Pazar: Yağmurlu

02 Aralık Pazartesi: Kar yağışı

03 Aralık Salı: Parçalı bulutlu

Saray;

28 Kasım Cuma: Az bulutlu

30 Cumartesi: Az bulutlu

01 Aralık Pazar: Yağmurlu

02 Aralık Pazartesi: Kar yağışı

03 Aralık Salı: Parçalı bulutlu

Tuşba;

28 Kasım Cuma: Sisli

30 Cumartesi: Sisli

01 Aralık Pazar: Yağmurlu

02 Aralık Pazartesi: Karla karışık yağmurlu

03 Aralık Salı: Sisli