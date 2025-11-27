Olay, Yüksekova ilçesine bağlı Esendere yolu üzerinde meydana geldi. Yoğun kar yağışının ardından dağlık bölgelerden kopan büyük kaya ve taş kütleleri, aniden karayolunun ortasına düştü. Yoldan geçen araç sürücüleri, karşılaştıkları manzara karşısında büyük panik yaşadı.

Ancak duyarlı sürücüler, herhangi bir kazaya sebebiyet vermemek ve daha büyük bir faciayı engellemek amacıyla araçlarından inerek duruma hemen müdahale etti. Sürücüler, kaya parçalarını el birliğiyle yol kenarına çekerek karayolunu temizledi ve trafiğin aksamasına izin vermedi. Bölge halkının anında ve özverili müdahalesi, muhtemel bir facianın önüne geçti.