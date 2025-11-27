Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2025 yılı Ekim ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,0 artarak 23 milyar 941 milyon dolar, ithalat yüzde 7,2 artarak 31 milyar 521 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2025 yılı Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 artarak 224 milyar 469 milyon dolar, ithalat yüzde 6,1 artarak 299 milyar 152 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Genel ticaret sistemi verilerine göre Van’ın 2025 yılı Ekim ayı ihracatı 2 milyon 634 bin dolar olarak kaydedildi. Geçen yılın aynı ayında bu rakam 1 milyon 956 bin dolardı. Böylece Van’ın ihracatı bir yıllık dönemde yaklaşık yüzde 35 oranında artış göstermiş oldu.

Van’ın 2025 yılı Ekim ayı ithalatı ise 4 milyon 335 bin dolar olarak kaydedildi. Geçtiğimiz yılın aynı ayında ithalat 3 milyon 959 bin dolar seviyesindeydi. Buna göre Van’ın ithalatı, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 10 oranında artış gösterdi.

TÜİK verilerine göre, Van’ın 2025 yılı Ekim ayı dış ticaret açığı yaklaşık 1 milyon 701 bin dolar olarak kaydedildi. Geçen yılın aynı ayında bu rakam 2 milyon 3 bin dolar seviyesindeydi. Böylece Van’ın dış ticaret açığı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 15 oranında azalmış oldu.