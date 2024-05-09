Van’da uzun süredir etkisini sürdüren kuvvetli yağışlar barajlarda doluluk oranını yükseltti. Meteoroloji tarafından paylaşılan hava tahmin verilerinde Van’da yağışların bir süre daha devam etmesi bekleniyor.

Bugün öğle saatlerinde Van’ın doğu kesiminde yer alan ilçelerinde aralıklı bölgesel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur olacak.

Van’da bugün hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilirken, yağışların yarından itibaren yeniden etkisini göstererek gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olacağı belirtiliyor.

Van’da 3 günlük hava durumu tahminleri şu şekilde;

İpekyolu;

09 Mayıs Perşembe: Parçalı ve çok bulutlu 4/17 C

10 Mayıs Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı 6/19 C

11 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı 8/20 C

Tuşba;

09 Mayıs Perşembe: Parçalı ve çok bulutlu 4/17 C

10 Mayıs Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı 6/19 C

11 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı 8/20 C

Edremit;

09 Mayıs Perşembe: Parçalı ve çok bulutlu 4/17 C

10 Mayıs Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı 6/19 C

11 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı 8/20 C

Bahçesaray;

09 Mayıs Perşembe: Parçalı ve çok bulutlu 0/19 C

10 Mayıs Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı 6/21 C

11 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı 9/21 C

Başkale;

09 Mayıs Perşembe: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 0/12 C

10 Mayıs Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı 2/15 C

11 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı 5/14 C

Çaldıran;

09 Mayıs Perşembe: Parçalı ve çok bulutlu -1/14 C

10 Mayıs Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı 1/15 C

11 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı 3/15 C

Çatak;

09 Mayıs Perşembe: Parçalı ve çok bulutlu 3/21 C

10 Mayıs Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı 6/23 C

11 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı 9/22 C

Erciş;

09 Mayıs Perşembe: Parçalı ve çok bulutlu 2/17 C

10 Mayıs Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı 5/20 C

11 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı 6/19 C

Gevaş;

09 Mayıs Perşembe: Parçalı ve çok bulutlu 3/16 C

10 Mayıs Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı 5/19 C

11 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı 8/19 C

Gürpınar;

09 Mayıs Perşembe: Parçalı ve çok bulutlu 2/17 C

10 Mayıs Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı 3/20 C

11 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı 7/20 C

Muradiye;

09 Mayıs Perşembe: Parçalı ve çok bulutlu 2/16 C

10 Mayıs Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı 6/18 C

11 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı 6/19 C

Özalp;

09 Mayıs Perşembe: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı -1/15 C

10 Mayıs Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı 1/16 C

11 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı 2/17 C

Saray;

09 Mayıs Perşembe: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 1/14 C

10 Mayıs Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı 1/16 C

11 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı 3/16 C