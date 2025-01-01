Meteoroloji verilerine göre; Van genelinde hava durumu bugün parçalı ve az bulutlu seyredecek. Van’da bugün yağış beklenmiyor.
Van’da hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında, yer yer altında seyredeceği belirtilirken, rüzgârın doğulu ve kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Meteoroloji, Van için çığ tehlikesi ile buzlanma ve don uyarısı yaptı.
BUZLANMA VE DON UYARISI
Soğuk hava ile beraber buzlanmanın da olabileceği belirtilen uyarıda, “Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (Ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde daralma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.
ÇIĞ TEHLİKESİ
Meteoroloji bir uyarıyı da çığ tehlikesine karşın şu şekilde yaptı; “Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”
Meteoroloji verilerine göre Van’da bugün beklenen hava durumu şu şekilde;
İpekyolu: Parçalı ve az bulutlu
Tuşba: Parçalı ve az bulutlu
Edremit: Parçalı ve az bulutlu
Bahçesaray: Parçalı ve az bulutlu
Başkale: Parçalı ve az bulutlu
Çaldıran: Parçalı ve az bulutlu
Çatak: Parçalı ve az bulutlu
Erciş: Parçalı ve az bulutlu
Gevaş: Parçalı ve az bulutlu
Gürpınar: Parçalı ve az bulutlu
Muradiye: Parçalı ve az bulutlu
Özalp: Parçalı ve az bulutlu
Saray: Parçalı ve az bulutlu