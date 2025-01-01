Meteoroloji verilerine göre; Van genelinde hava durumu bugün parçalı ve az bulutlu seyredecek. Van’da bugün yağış beklenmiyor.

Van’da hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında, yer yer altında seyredeceği belirtilirken, rüzgârın doğulu ve kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteoroloji, Van için çığ tehlikesi ile buzlanma ve don uyarısı yaptı.

BUZLANMA VE DON UYARISI

Soğuk hava ile beraber buzlanmanın da olabileceği belirtilen uyarıda, “Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (Ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde daralma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

ÇIĞ TEHLİKESİ

Meteoroloji bir uyarıyı da çığ tehlikesine karşın şu şekilde yaptı; “Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”

Meteoroloji verilerine göre Van’da bugün beklenen hava durumu şu şekilde;

İpekyolu: Parçalı ve az bulutlu

Tuşba: Parçalı ve az bulutlu

Edremit: Parçalı ve az bulutlu

Bahçesaray: Parçalı ve az bulutlu

Başkale: Parçalı ve az bulutlu

Çaldıran: Parçalı ve az bulutlu

Çatak: Parçalı ve az bulutlu

Erciş: Parçalı ve az bulutlu

Gevaş: Parçalı ve az bulutlu

Gürpınar: Parçalı ve az bulutlu

Muradiye: Parçalı ve az bulutlu

Özalp: Parçalı ve az bulutlu

Saray: Parçalı ve az bulutlu