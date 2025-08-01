Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından yayımlanan tahmini hava durumu verilerine göre yarın (02 Ağustos Cumartesi) Van’ın birçok ilçesinde sıcaklıklar artacak.

Afrika sıcakları tüm yurtta etkisini göstermeye devam ederken, Van’da da yer yer sıcaklıkların 37 dereceye kadar çıkması ön görülüyor. Van’da hissedilen hava sıcaklıklarının daha yüksek olması bekleniyor.

Türkiye’nin tamamında olduğu gibi Van’da da, sıcak hava dalgasının bir süre daha etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

Van’da yarın hava durumu şu şekilde olacak;

Bahçesaray: Sıcak 35 C

Başkale: Az bulutlu 31 C

Çaldıran: Az bulutlu 34 C

Çatak: Sıcak 36 C

Edremit: Az bulutlu 30 C

Erciş: Sıcak 35 C

Gevaş: Az bulutlu 33 C

Gürpınar: Sıcak 37 C

İpekyolu: Az bulutlu 30 C

Muradiye: Sıcak 35 C

Özalp: Sıcak 35 C

Saray: Az bulutlu 34 C

Tuşba: Az bulutlu 30 C