Van’da İl Sağlık Müdürlüğü halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından başlatılan yeni doğan eğitimleri, yoğun katılımla sürüyor.

2025 yılı itibari ile NRP Uygulayıcı Eğitimlerinin 6.’sı gerçekleştirildi. 30 Temmuz - 1 Ağustos tarihleri arasında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi, S.B.Ü Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği, İlçe Devlet Hastaneleri ve Özel Hastanelerden eli yenidoğana değen toplam 25 sağlık çalışanının katılımı ile gerçekleştirilen toplantı 3 gün sürdü.

Eğitim toplantısında hem pratik hem uygulamalı eğitimler gerçekleştirildi.

Toplantı boyunca yoğun eğitim programları uygulanırken, katılımcılara eğitim sonunda sertifika verildi.

Söz konusu eğitim toplantılarının devam edeceği öğrenildi.