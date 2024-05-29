Yayımlanan tahmini hava durumu verilerinde Van’ın genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu olması tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Meteoroloji verilerinde yer alan bilgilere göre rüzgarın; güneyli ve batılı yönlerden orta kuvvette, öğle ve akşam saatleri arasında ise yer yer kuvvetli şekilde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji; kuvvetli rüzgar sonucu ağaç devrilmesi, çatı uçması, enerji nakil hatlarında kopma ve benzeri aksaklıkların oluşabileceğini bildirdi.

Van’da hava sıcaklıklarının ise mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.