Bugünkü Hava Durumu Uyarısı

Van'da hava durumu bugün, 12 derece olarak ölçülüyor, bu da dışarıda vakit geçirecekler için dikkatli olmaları gerektiğini gösteriyor. Van'da geçireceğiniz zaman diliminde, bu hava durumu şartlarını göz önünde bulundurmak lazım.

Yarın İçin Tahminler

Yarın Van'da hava durumu, yine sisli bir hava ile 13 derece civarında seyredecek, bu da önümüzdeki günlerde de benzer hava koşullarının devam edeceğini gösteriyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında kalması, özellikle dışarıda plan yapanlar için bir engel teşkil edebilir.

Beş Günlük Hava Tahmini

30 Ekim Çarşamba günü Van'da hava durumu, 14 derece sıcaklıkla yine sisli bir görünüm sergileyecek; ardından 31 Ekim Perşembe ve 1 Kasım Cuma günlerinde de sıcaklığın 14 ve 13 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. Bu süreçte, hava koşullarının değişkenliği nedeniyle günlük aktivitelerinizi planlarken dikkatli olmanızda fayda var.