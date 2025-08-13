Van İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve ilçe emniyet müdürlüğü/amirliği görevlilerimizce 27 Temmuz - 10 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 6136 ve 5729 Sayılı Kanun'a Muhalefet olaylarında 3 adet ruhsatsız silah, 4 adet kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet çalıntı motosiklet, 55 adet fişek, 127 adet tombala kartı ve 453 adet oyun pulu ele geçirilmiştir.

Aranan şahıslar çerçevesinde ise toplam 216 şahıs yakalanmış. 305 yıl 2 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 110 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi.