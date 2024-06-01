Van'da yaklaşık 54 sivil toplum kuruluşunun bir araya gelerek oluşturduğu Van Filistin'e Destek Platformu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınamak üzere çeşitli organizasyonlar yapıyor.

Son olarak Van Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans salonunda oynanan oyunu yüzlerce vatandaş izledi. Duygu dolu anların yaşandığı anlarda oyunu izleyen vatandaşlar, zaman zaman İsrail'e aleyhine sloganlar attı.

Hubaba Tiyatro Kültür ve Sanat Merkezi tarafından sahnelenen Hanzala Güldüğünde oyunu izleyici tarafından uzun süre gözyaşları eşliğinde alkışlandı. Aziz Saydut'un yazıp yönettiği Hanzala Güldüğünde oyununda Habib İnan, Ercan Ulutaş, Furkan İnan, Hikmet Gündal, Civan Karaboğa, Emirhan Şabu,Bulut Saydut,Nesli Melek Saydut ve Ahsen Zeynep Saydut rol aldı.

Oyun, Filistin direnişinin sembolü olan "Dabke" dansı ile sona erdi.