Van’da kar yağışının yoğun olduğu ilçelerde birçok yerleşim yeri yolu ulaşıma kapanmıştı. Bu noktalarda yapılan çalışmalarla birçok yerleşim yeri yolu yeniden ulaşıma açılmış oldu.

Bugün sabah itibariyle Van genelinde kapalı olan yerleşim yeri sayısının 52 olduğu bildirildi. Buna göre Bahçesaray ilçesinde 15 mezra yolu, Başkale ilçesinde 1 mahalle 1 mezra yolu, Çatak ilçesinde 7 mahalle 13 mezra yolu, Erciş ilçesinde 2 mezra yolu, Gevaş ilçesinde 1 mahalle 6 mezra yolu, Gürpınar ilçesinde 1 mahalle 5 mezra yolu kardan dolayı kapalı durumda. Belediye ekipleri kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.