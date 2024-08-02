Geçtiğimiz haftalarda Tuşba Belediyesi, plajın bakım ve onarımdan dolayı geçici kapatıldığını duyurmuştu.

Mavi bayraklı halk plajında piknik yapmak ve göle girmek isteyen Vanlılar heyecanla açılacağı günü bekliyordu. Van Gölü’nün en uğrak plajının bakım ve onarım çalışmalarının tamamlandığı belirtildi.

Tuşba Belediyesinden yapılan paylaşımda; “Mavi Bayraklı Halk Plajımız 03.08.2024 (Cumartesi) günü halkımızın hizmetine açılacaktır. Plaj girişi ücretsiz olacaktır” denildi.