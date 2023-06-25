Wanhaber / Mehmet Salih Giyci

VEDAŞ’ın planlı bakım onarım çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda bugün de Van’ın bazı ilçelerinde enerji kesintisi uygulanacak. İşte enerji kesintisinin yaşanacağı ilçeler ve kesinti saatleri;

* Tuşba İlçesi Bardakçı Mahallesi, Bardakçı Toki, Çitören, Topaktaş, Yeni Tokiler, Köroğlu Şantiyesi, Uçdar Elektrik, Oflas Elektrik Taner Petrol, Asfalt Şantiyesi, Arısu, Dibekdüzü, Tevekli, Yeni Topaktaş Mahalleleri, Ziraat Meslek Lisesi ve bağlı sokaklarda, Ağartı Köyü ve yazlıklar civarlarında saat 09.00 – 17.00 arasında.

* Başkale İlçesi Yavuzlar, Bilgeç, Böğrüpek, Kaşkol, Gelenler, Eşmepınar, Yanal, Turan, Ömerdağı, Evbakan, Terazin, Govık, Özpınar, Güvendik Köyleri ve buna bağlı mezralarda saat 09.00 – 17.00 arasında.

* Özalp İlçesi İstasyon Mahallesi Bir Bölümü, Sarıköy, Yeni Emek Köyü, Eski Emek Köyü, Kaşıkara Köyü, Yünkuşak Köyü, Çartak Köyü, Gözdeğmez Köyü Ve Aşkın Mezrası, Kadirhanoğlu Mezrası ve Üçevler Mezrasında saat 11.00 – 17.00 arasında.