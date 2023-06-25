WanHaber / Uğur Mengeş
İran’a komşu olan sınır kentimiz Van’daki düzensiz göçle mücadele aralıksız sürüyor. Günde yüzlerce düzensiz göçmenin sızma girişiminde bulunduğu Van’daki son bir haftalık verileri Van Valiliği paylaştı.
16-22 Haziran tarihleri arasında 2 bin 79 düzensiz göçmenin kente girişinin engellendiğini belirten Van Valiliği, kente yasa dışı yollarla girmeyi başaran 141 düzensiz göçmenin de yakalandığını açıkladı.
2023 yılının ilk 6 ayında 51 bin 149 düzensiz göçmenin kente girişinin engellendiği, 2 bin 878 düzensiz göçmeninde yakalandığı belirtildi.