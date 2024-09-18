Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, kentteki işletmelere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda zabıta ekiplerinin, gıda mühendislerinin eşliğinde kentte hizmet veren birçok işletmeyi denetlediği aktarıldı.

Denetimlerde, işletmelere hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarılar yapılırken, belirlenen eksikliklerin giderilmesi için gerekli sürenin verildiği açıklandı. Ayrıca, uygun olmayan koşullarda üretim yapan bazı işletmelere cezai işlem uygulandığı da kaydedildi.

Gıda işletmelerine yönelik denetimlerin devam edeceği bildirildi.