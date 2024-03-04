Van’da neler yapılır? Nereye gidilir? Doğu Anadolu’nun görkemli başkenti, Van Gölü’nün masalsı manzarası, tarihin izinde yolculuk.. Hepsi bu rotada. Hazırsanız başlayalım.

Van’da Neler Yapılır? Nereye Gidilir?

Hem karnınızı hem ruhunuzu doyuracak keşfedilmeyi bekleyen bir Doğu Anadolu macerası Van’a hoşgeldiniz. Van'da gezilecek yerler listesini rota ihtiyacı bulunanlar için hazırladık!

Van, sadece bir şehir değil, aynı zamanda binlerce yıllık derin tarihiyle de bir açık hava müzesi gibi. Urartu İmparatorluğu'nun eski başkenti olan Van, tarih öncesi dönemlerden itibaren pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış.

Van adı da bazılarına göre Urartu dilindeki "bian" kelimesinden geliyor. Urartular, kendilerine "Bianlı" derlermiş. Bu kelimenin "b"si zamanla "v"ye dönüşerek "Vian" olmuş, sonra da "Van" şeklini almış.

Van’da neler yapılır sorusuna ilk cevap tahmin edebileceğiniz gibi kahvaltı olacaktır. Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başaran Van kahvaltısı, Avrupa ülkelerinin kahvaltıları arasında en kalabalık olanı olarak seçilmiş. (2014) Şehrin neredeyse her yanında kahvaltı salonu mevcut. Gönlünüzden geçeni tercih edebilirsiniz.

İşte, Van’da gezilecek yer listesinin 10 maddesi aşağıdaki gibidir:

Tarihi Akdamar Kilisesi

Van Kalesi

Hüsrev Paşa Külliyesi

Van Peri Bacaları

Hoşap Kalesi

Yedi Kilise

Van Müzesi

Muradiye Şelalesi

Erçek Gölü

Van Gölü

10 Farklı Lokasyon ile Van’da Gezilecek Yer Listesi!

Van'ın eşsiz güzelliklerini keşfetmek için 10 farklı lokasyon! Göz alıcı manzaraların, tarihi yapıların ve doğal güzelliklerin bir arada bulunduğu Van, her zevke hitap ediyor.

1. Van Gezisinin İlk Durağı: Tarihi Akdamar Kilisesi

Van’da gezilecek yerler listelerinin şaşmaz ilk sırası. Van'ın eşsiz tarihî miraslarından biri olan Akdamar Kilisesi, adını Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'ndan alıyor.

Orta Çağ Ermeni mimarisinin en önemli örneklerinden biri olan kilise, 10. yüzyılda inşa edilmiş. Olağanüstü işçiliği, freskleri ve eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini büyülüyor. Akdamar adası ve kilisesi aynı zamanda Ahdamar olarak da telaffuz ediliyor.

2. Van Kalesi

Van Gölü çevresinde gezinmeye devam ediyoruz. Van Kalesi, bölgede önemli bir tarihi simge olarak yerini alıyor.. Binlerce yıllık bir geçmişi var ve pek çok medeniyet tarafından kullanılmış.

Van Gölü'nün kenarında yükselen bu kale, muhteşem bir manzara sunuyor. Tarih meraklıları için kaçırılmaması gereken bir ziyaret noktası.

3. Hüsrev Paşa Külliyesi

Van Hüsrev Paşa Külliyesi, içinde cami, medrese ve türbeyi barındırıyor. Van'ın eşsiz tarihî miraslarından biri olarak biliniyor. İddiaya göre ise cami Mimar Sinan’ın eseri.

Külliye, Van'ın kültürel ve dini önemini yansıtıyor. Basit ancak etkileyici mimarisiyle dikkat çekiyor. Ziyaretçilere 16. yy’dan kalma tarihi bir deneyim sunuyor.

4. Van Peri Bacaları

Kapadokya’ya yolunuz düşmeyenler için Vandokya cezbedici bir lokasyon. Başkale’de bulunan bu volkanik oluşumlar, ziyaretçileri büyülüyor.

Bölgeye özgü doğal miras olarak önem taşıyor. 17 bin peri bacası ve birçok tünel ile mağarayı içinde barındırarak büyük ilgi çekiyor.

5. Hoşap Kalesi

Dünyadaki şato tasarımına sahip sayılı kalelerden biridir Hoşap Kalesi. Van'ın Gürpınar ilçesinde bulunan kale, adını bulunduğu Hoşap suyundan alır. Kartal yuvası görünümlü bu kale, ziyaretçilerine sarp kayalıklardan göz kırpıyor.

6. Yedi Kilise

Adı yedi kilise olsa da; beş kilise, bir cemaat evi (jametun), bir çan kulesi ve bir kütüphaneden oluşan zengin bir kültürel alandır. Yedi kiliseye ayrıca Varagavank (Warak Wank) Ermeni Manastırı da deniyor.

Warak Wank bölgeye Ermenice’den geçen Gül Dağı anlamını taşıyor. Yedi kilise tarih boyunca çeşitli dini toplulukların ibadet ve dini ritüel alanı olmuş.

Dört yapraklı yonca figürü, Yedi Kilise'nin iç mimarisinde belirgin bir şekilde yer alıyor. Hayatlarına şans ve bereket dileyen ziyaretçilerin öncelikli duraklarından biri.

7. Van Müzesi

Van, İpekyolu üzerinde stratejik bir konuma sahip olan ve tarihi boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir şehir. Van Müzesi de Akkoyunlu, Urartu, Karakoyunlu, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait çeşitli eserlerle zengin bir koleksiyona sahip.

Müzeseverlere kaçırmamaları gereken bir deneyim sunuyor. Ayrıca Kedi Müzesini de zamanınız varsa bu listeye ekleyin.

8.Muradiye Şelalesi

Tarihi noktalara biraz ara verip Van’ın doğal güzelliklerini keşfe çıkalım. Van’da gezilecek yerlerin bir diğeri de Muradiye Şelalesi.

Muradiye Şelalesi, muhteşem bir manzaraya sahip. Doğa ile iç içe dinlendirici bir cennet köşesi. Yerel halkın vazgeçilmez piknik alanlarının başında geliyor. Ayrıca Muradiye Köprüsü ziyaretçilere şelale manzarası eşliğinde keyifli bir yürüyüş sunuyor.

9. Erçek Gölü

Erçek Gölü, Türkiye'deki kuş türlerinin neredeyse yarısına ev sahipliği yapıyor. Biyolojik cennet Erçek Gölü, göz alıcı manzarası ve flamingolarıyla fotoğraf severlerin uğrak yeri.

10. Van Gölü

Her yol nasıl Roma’ya çıkıyorsa, Van ziyaretinizin de Roması Van Göü’dür.. İster güne başlarken, ister gün sonu rotanızın kalbi Van Gölü oluyor.

Van’da gezilecek yerlerin masal diyarı kesinlikle Van Gölü. Benzersiz manzarası, huzur veren o renkleriyle ziyaretçilerini keşif yolculuğuna çıkarıyor. Van Gölü çevresinde bulunan plajlar ve piknik alanlarında, özellikle yaz aylarında, keyifle vakit geçirebilirsiniz. Gölün suları, yılın farklı dönemlerinde farklı mavi, turkuaz renklerine dönüşüyor.

Editörün Favorisi: Artos

Türk sinemasının önemli filmlerinden Yılmaz Erdoğan imzalı Vizontele de Van’da çekildi. Doğa tutkunları, macera severler ve tarih meraklıları için büyüleyici bir rota olan Artos 3.550 metre yüksekliğindedir. Vizontele filmi de seyircilerin beğenisini kazanırken, Van'a ilgiyi artırdı. Film, kasabanın ilk televizyonu olan Vizontele'nin gelmesiyle yaşanan kültürel değişim ve bu değişime direnen kasaba halkının hikayesi etrafında şekilleniyor. İlk televizyonun çalışması için Van’ın yüksek tepelerinden Artos’a çıkılıyor.

Sizin de yolunuz Van'a düştüyse, Van gezilecek yerler listesi içinde bulunan ya da bulunmayan favori lokasyonunuzu bizimle paylaşabilirsiniz!