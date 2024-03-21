Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Muradiye ilçesi Ünseli Mahallesi Alparslan Fen Lisesi yerleşkesin yapılacak olan Alparslan Gençlik Kampı, şehir dışından gelecek olan gençlerin kamp kurup kalabileceği bir mekân olarak tasarlanıyor.

Projeyle ilgili konuşan Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan, “Van Gölü’nün kıyısında bulunan Alparslan Gençlik Kampı ile tüm Türkiye'den gelen gençlerimiz bu bölgede keyifli bir kamp geçirecekler.

Van Gölü’nün kenarında bulunan Alparslan Gençlik Kampının Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle yeniden hayata geçmesi, gençlerle canlanması bizlere heyecan veriyor. Bu bölge tekrardan hayat buluyor. Bu projenin ilçemize ve tüm gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.